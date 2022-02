Casavatore, cartelle pazze: si va verso la sospensione dei ruoli

177 Visite

Cartelle pazze, si va verso la sospensione dei ruoli. Una buona notizia a fronte delle tante polemiche e legittimi malumori che stanno serpeggiando in questi giorni tra la cittadinanza arriva direttamente dalla commissione consiliare permanente al Bilancio e Programmazione Economica. Infatti, lavorando gomito a gomito i componenti della stessa sono riusciti in una sola giornata ad autoconvocarsi e ad eleggere Presidente e vice. I consiglieri Marco De Rosa, Diego Moronese, Pasquale Palmentieri, Elena Alessio e Vito Marino, hanno così verbalizzato che per quanto attiene gli avvisi di accertamento relativamente le pertinenze per gli anni 2015, 2016 e 2020, alla luce di tutto quello che sta accadendo negli ultimi giorni, ovvero la richiesta di correzione da parte dei cittadini e le tante richieste pervenute all’ente di annullamento in autotutela con il successivo ricorso in commissione tributaria, i cinque esponenti politici di maggioranza e opposizione hanno chiesto la convocazione urgente della commissione bilancio per la giornata di domani pomeriggio per discutere su tutta quanta la tematica e di chiedere chiarimenti da parte degli stessi ognuno per i propri ruoli e competenze su tutta la vicenda e soprattutto in ordine la possibile soccombenza del comune in sede di contenzioso. Valutando la possibilità di iniziare a sospendere i ruoli. Una situazione che non fa dormire sonni tranquilli a nessuno visto che per gli stessi immobili si potrà pagare una cifra addirittura triplicata per gli anni che vanno dal 2015 al 2021 con la mancata attuazione della tariffa cosiddetta “binomia” che prevede una parte fissa di importo di solito contenuto, e una parte variabile legata al numero di occupanti dell’abitazione principale. La commissione dovrebbe già dalla giornata di domani cercare di venire a capo di questa incresciosa vicenda annunciando finalmente la soluzione per evitare di esporre il comune a contenziosi e venire incontro alle richieste legittime dei cittadini.

G.M.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS