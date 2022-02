Torre Annunziata, l’ennesimo sindaco del Pd coinvolto in uno scandalo giudiziario si dimette

111 Visite

È durata 24 ore la tenacia del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, esponente del Pd, nel proseguire il mandato conferitogli nel 2017 nonostante sia rimasto coinvolto, insieme ad altre 11 persone tra amministratori ed ex amministratori, ex consiglieri regionali, imprenditori e presunti faccendieri, in un’inchiesta della Dda per associazione mafiosa, corruzione e traffico di influenze. Il primo cittadino si è dimesso oggi. Le confermerà tra 20 giorni? Vedremo. In provincia di Napoli già 5 giunte di centrosinistra sono state sciolte per mafia nel corso dell’ultimo anno e mezzo o due.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS