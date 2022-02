111 Visite

Il Giugliano stecca in casa nel match di recupero con il Cynthialbalonga. Al De Cristofaro, in avvio di ripresa, segna Roberti. Gara nervosa, contrassegnata dalle continue perdite di tempo degli ospiti. I tigrotti reclamano un rigore nel primo tempo. Nella ripresa i gialloblu le provano tutte, ma la palla non vuol saperne di entrare. Qualche giocatore, Cerone e Rizzo su tutti, in giornata no.













