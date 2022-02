Morte Michele Merlo, per Nas “sintomi trattati con superficialità, cure compromesse”

103 Visite

Morte di Michele Merlo, secondo il Corriere del Veneto sarebbero due i medici nel mirino dei Nas per le indagini sul decesso del cantante ed ex concorrente di Amici e X Factor. Si tratterebbe del medico di base del giovane e di un medico della Continuità assistenziale di Vergato, in Emilia. Per la morte di Merlo, scomparso a 28 anni il 6 giugno scorso a Bologna a causa di una leucemia fulminante, al momento è però indagato il solo medico di base. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, per i Nas emergerebbero “evidenti responsabilità” dei due medici, perché “trattando con superficialità i sintomi suggestivi di leucemia, ne ritardavano la diagnosi compromettendo l’esito delle cure”.













