Marano, in via Unione Sovietica prosegue l’escalation: furti e auto danneggiate

Ancora tentativi di furto e auto danneggiate nella zona di via Unione Sovietica, a ridosso dell’ormai ex mercato ortofrutticolo. Tre le auto danneggiate la scorsa notte lungo la carreggiata che delimita la struttura comunale. Via Unione Sovietica è da tempo – come altre arterie cittadine – finite nel mirino di ladri e malintenzionati. Da qualche giorno gli impianti della pubblica illuminazione funzionano regolarmente, ma ciò non ha indotto i malviventi a puntare nuovamente sulle autovetture in sosta. Fatti che vengono segnalati ormai da mesi dai residenti della zona.













