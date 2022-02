Violenze e atti persecutori, fermato un 45 enne di Marano. Per lui il divieto di avvicinamento alla ex compagna

444 Visite

Sono scattati gli arresti domiciliari per un 45 enne di Marano, accusato di atti persecutori e violenze nei confronti dell’ex convivente. La donna aveva sporto le prime denunce nel settembre scorso, quando l’uomo – che ha problemi di alcolismo – l’aveva aggredita per la prima volta. La vittima l’aveva cacciato di casa, ma nel corso degli ultimi mesi era stata oggetto di ripetuti avvicinamenti e tentativi di aggressione. Nella giornata di ieri, dopo l’ennesimo episodio consumatosi in un supermercato della città, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno fermato l’ex convivente della donna. Ora è ai domiciliari ed è in attesa del giudizio.













