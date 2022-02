Marano, in meno di 24 ore due uomini in manette per violenze e atti persecutori

232 Visite

Atti persecutori e violenze, a Marano fermati due uomini. Nelle ultime 24 ore i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in due distinte zone della città. Il primo fermato, un 45 enne, continuava a perseguitare l’ex compagna che l’aveva denunciato a settembre e allontanato dalla propria abitazione. Per l’uomo – che ha problemi di alcolismo – è scattato anche il divieto di avvicinamento alla donna. Un 42 enne, sempre residente a Marano, è stato invece posto agli arresti domiciliari. E’ accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna. I militari dell’Arma sono intervenuti in un appartamento di via Casaggiarrusso.













