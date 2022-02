Corruzione nell’esercizio delle funzioni, arrestato un magistrato a Salerno. Ai domiciliari anche un avvocato, imprenditori e un generale della Finanza

205 Visite

“Avrebbe fornito informazioni riservate a un imprenditore salernitano a proposito di indagini condotte dal suo ufficio; poi avrebbe reso indicazioni utili ai titolari di un consorzio (a proposito di contatti in prefettura, nella spinosa materia delle interdittive antimafia), in cambio di incarichi professionali a una avvocatessa a cui era legato sotto il profilo sentimentale”. Sono queste le ipotesi di reato che hanno spinto la Procura di Napoli a porre agli arresti domiciliari il pm salernitano Roberto Penna, l’avvocato Maria Gabriella Gallevi, gli imprenditori Francesco Vorro, Umberto Inversi e l’ex generale della Finanza Fabrizio Lisi, ritenuti indiziati dei reati di corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.













