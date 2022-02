Marano, due buone notizie e una cattiva: luci e buche, affidati i lavori. Acqua, altre 48 ore di disagi per interventi di manutenzione

215 Visite

Il Comune, dopo mesi e mesi di proteste, è riuscito ad affidare due importanti gare: quella per la manutenzione degli impianti di illuminazione (per sei mesi) e quella per il rifacimento del manto stradale.

La ditta delle luci pubbliche è già al lavoro per ripristinare gli impianti, in molti casi accesi di giorno e spenti di sera.

Per le buche, invece, si procederà a step a secondo delle indicazioni che fornirà il comando vigili.

Per l’acqua, invece, sono in corso ulteriori sopralluoghi e interventi di manutenzione agli impianti di San Rocco. Ci saranno ancora disagi, nelle prossime 24-48 ore, in diverse arterie: via Panoramica, via Silvano, via Platone, via Pendine-Casalanno, via Recca, via Parrocchia, via Padreterno, via Cupa castello Scilla, via Marano-Pianura (parte bassa), via Arbusto, via Del Mare (altezza via madre Teresa di Calcutta) e strade limitrofe.













