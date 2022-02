Covid-19 e Cyberbullismo, il Comune di Calvizzano distribuisce due guide utili agli studenti dell’I.C. Marco Polo

93 Visite

Stamattina in compagnia dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Nastro e del Dirigente Scolastico Francesca Schiattarella ho consegnato agli studenti dell’I.C. Marco Polo due importanti guide che torneranno utili ai giovani. Una è focalizzata sui temi dell’igiene personale e dei comportamenti virtuosi che possono tutelarli dagli attacchi dei virus e in particolare dal Covid-19, l’altra invece si prefigge lo scopo di sensibilizzarli sull’uso responsabile delle nuove tecnologie prevenendo fenomeni di pedofilia, bullismo, cyberbullismo, pornografia e truffe on-line. Sono due tematiche molto importanti e più che attuali. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Calvizzano. Le due guide sono state realizzate grazie al contributo economico dei commercianti e grazie a delle risorse che abbiamo stanziato appositamente. Il covid è ancora in circolazione e si sta diffondendo particolarmente proprio nelle fasce più giovani della popolazione. Con questo piccolo libricino i nostri ragazzi potranno comprendere con che cosa hanno a che fare – purtroppo anche loro – quando si parla di Covid-19 e di contagio, quali sono i comportamenti da seguire per la tutela della propria vita e quella dei propri cari. La guida affronta diversi argomenti: come è fatto un virus, quali sono i sintomi, come avviene il contagio, chi è più a rischio, come ci si difende, quali sono le cure, le norme igieniche quotidiane, come ci si comporta con gli animali e così via. Vogliamo fornire informazioni corrette per adoperare la giusta prevenzione. È un investimento culturale. L’altra pubblicazione riguarda un fenomeno che purtroppo sta dilagando tra i ragazzi: il cyberbullismo, una piaga sociale che ha preso piede con l’avvento della tecnologia ed è per questo che vogliamo accompagnarli fin da piccoli nell’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. L’educazione digitale, la conoscenza del mondo di internet e dei rischi connessi sono tematiche che vanno affrontate per contrastare in ogni sua forma le storture del web. Ogni alunno riceverà una guida. Ringrazio la Casa Editrice I Nuovi Quindici, i commercianti del territorio, l’Assessore Francesca Nastro, il Dirigente Scolastico Francesca Schiattarella; è il segnale che quando diverse realtà collaborano fattivamente si possono realizzare belle iniziative come queste. Nel mese di marzo organizzeremo una bellissima manifestazione di presentazione delle pubblicazioni.













