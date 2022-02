MARANO, MODERATI: “DECADENZA E PROBLEMI SU OGNI FRONTE, LO STATO DEVE INTERVENIRE. I COMMISSARI SI SCUOTANO DAL TORPORE”

366 Visite

La decadenza sociale e culturale di Marano è oramai sotto gli occhi di tutti. Sarebbe troppo lungo elencarne i motivi ed i responsabili, di sicuro gli ultimi 25 anni di malgoverno cittadino hanno portato alla situazione catastrofica di oggi, dove è diventata difficile persino la sopravvivenza. Basta sfogliare le notizie quotidiane degli ultimi mesi per rilevare incremento di furti, scippi e rapine sicuramente facilitati/invogliati dall’assenza della luce pubblica in diverse zone di Marano. Oramai sono all’ordine del giorno incidenti stradali, causati oltre che dall’elevata velocità (assenza di controlli.) anche dalle condizioni, a dir poco pietose, del manto stradale cittadino.

La conseguenza è che oggi un cittadino Maranese non è tranquillo né come pedone che come autista… Con cadenza settimanale avvengo guasti e/o rotture alle condotte idriche con mancanza di acqua nelle case dei poveri maranesi per 24 ore ed anche oltre, acqua, che ricordiamo, i maranesi pagano profumatamente. Ridicola la percentuale della raccolta differenziata, per non parlare dello spazzamento, servizi che, come l’acqua i maranesi pagano con tariffe molto più alte dei comuni limitrofi.

Potremmo elencare tante altre problematiche che rendono difficile la vita dei cittadini di Marano, a partire dalla carenza dei trasporti, ai servizi comunali inesistenti. Ciò che delude maggiormente il cittadino Maranese in questo inizio 2022 è il totale abbandono che vede e sente da parte delle istituzioni centrali. Ognuno è cagionevole del proprio male… e sono proprio i maranesi i primi responsabili della situazione attuale nella quale versa la città, ma lo Stato ha il diritto/dovere di intervenire e non continuare a buttare legna sul fuoco!!!. Marano è una città di 60mila abitanti e molti dei quali pagano regolarmente le tasse ed i servizi ed hanno il diritto di risiedere in una città più vivibile, invece lo stato, con la sua prepotenza di essere superiore ha inviato a dirigere la città in un momento così complicato, peggiorato anche dal Covid, tre commissari che si sono rinchiusi nella torre comunale per svolgere il minimo indispensabile, giusto per apporre qualche firma.

Marano non ha bisogno di freddi burocrati insensibili alle tante problematiche che attanagliano i cittadini ma di persone che si assumano la responsabilità del ruolo istituzionale che ricoprono. Il loro stipendio è pagato anche da tanti cittadini maranesi che regolarmente pagano Irpef, Irap; Tari, Acqua, ed altri balzelli comunali e regionali.

Per quanto esposto chiediamo un programma di comunicazione da parte

della triade commissariale sul come intendono risolvere le varie problematiche, quali azioni hanno messo in atto o si accingono a fare, e, soprattutto quali programmi hanno presentato per attingere fondi dal PNRR e migliorare la vita dei poveri sudditi maranesi.

In assenza di risposte, rivolgeremo la nostra attenzione alle istituzioni Regionali e Centrali, ad iniziare dal Prefetto, per richiedere la rimozione della Triade commissariale attuale che, sino ad oggi, si è dimostrata incapace di dirigere una città complessa come Marano. Siamo in un baratro, non c’è più tempo e, solo competenza, apertura e disponibilità possono tirarci fuori. A testimonianza, alleghiamo 2 foto scattate in data odierna nel parcheggio del cimitero comunale.

Marano di Napoli, li 03/02/2022

Massimo Marsico On. Pasquale di Fenza

