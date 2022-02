Marano, botte da orbi tra conviventi in via Panoramica: intervengono i carabinieri

953 Visite

Se le sono date di santa ragione e non era la prima volta. Protagonisti della vicenda due giovani, che convivono a Marano, in zona via Panoramica. I fatti si sono verificati stamani. Alla base del litigio, secondo quanto accertato dai carabinieri, vi sarebbero futili motivi. Entrambi si sono fatti refertare in ospedale ed entrambi hanno sporto denuncia contro il convivente. I militari hanno segnalato il caso (non il primo) all’autorità giudiziaria.













