Pdf: “Basta nomine parentali o continuative con il passato. Bagnoli come tutta Napoli merita rispetto e non va sfruttata”

77 Visite

“Basta nomine parentali o continuative con il passato. Bagnoli come tutta Napoli merita rispetto e non va sfruttata”- queste le parole del Coordinatore provinciale di Napoli per Il Popolo della Famiglia Fabio Riccio in relazione alle nomine effettuate dal sindaco Manfredi per la commissione su Bagnoli

“Appoggiamo pienamente la

Consigliera comunale Bianca D’Angelo Presidente della commissione trasparenza nel richiedere di relazionare al Sindaco Manfredi sulle nomine nella commissione per Bagnoli”- continua Enzo Quarantiello Coordinatore cittadino de Il Popolo della Famiglia. Concludono – attendiamo fiduciosi che il Sindaco spieghi e risovi questa ingarbugliata situazione, Napoli e Bagnoli, non possono essere trattate come un caso politico di serie B.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS