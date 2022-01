240 Visite

Un altro incidente stradale a San Rocco, nella zona dei campi Elios. Cinque le autovetture coinvolte nell’incredibile scontro avvenuto poco fa. Da quanto si apprende non vi sarebbero feriti. Solo tanto spavento e qualche auto danneggiata. Sul posto non sono ancora giunte le forze dell’ordine. La dinamica del sinistro non è stata ancora chiarita. Seguono eventuali aggiornamenti.













