Bimbo di 5 mesi muore al Santobono dopo un trauma cranico. La mamma: “Un incidente”

Non ce l’ha fatta G., il bimbo beneventano di cinque mesi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Santobono per un grave trauma cranico ma si infittisce il giallo sulle cause della tragedia. Nel primo pomeriggio di ieri i sanitari della struttura napoletana avevano fatto l’accertamento di morte cerebrale ma il suo cuore ha cessato di battere in serata. Per la mamma si sarebbe trattato di un incidente, ma sulla vicenda non è ancora scritta la parola fine.













