Corsa al Colle, Salvini: “Casellati è il miglior candidato per il dopo Mattarella”

Salvini: «Casellati miglior candidato dopo Mattarella» «Casellati è il miglior candidato possibile, è il massimo che la Repubblica possa mettere a disposizione dopo Mattarella, che ha già detto di non essere d’accordo ad un reincarico. Non è un nome di bandiera tanto per contarci». Lo sottolinea Matteo Salvini in una conferenza stampa convocata alla Camera. «Sono deluso dalla fuga della sinistra dal confronto. Proporrò loro un nuovo incontro nel pomeriggio».

Non c’è stato l’atteso vertice tra le forze che sostengono la maggioranza di governo. Dopo la forzatura su Casellati, i leader di Pd, M5S e Leu hanno deciso di non partecipare ad un incontro che era stato proposto da Matteo Salvini. E tornano ad aleggiare le parole consegnate in mattinata da Pierluigi Bersani alle agenzie: «Ieri sono andati per fungi a cercare un nome e oggi provano la forzatura. Se la maggioranza non si riunisce e trova un onesto punto di caduta qui non si va da nessuna parte».