Quirinale, Franco Frattini è il nome nuovo della giornata. Il centrodestra potrebbe proporlo

E’ Franco Frattini il nome nuovo del centrodestra sul Quirinale. E l’attuale presidente del Consiglio di Stato, nonché ex ministro e commissario europeo, può diventare il candidato eccellente se non si troverà la quadra su Mario Draghi. Ufficialmente il centrodestra potrebbe proporre una rosa di nomi alla vigilia della quarta votazione, quella in cui il quorum scende. I nomi sono quelli di Elisabetta Casellati, Carlo Nordio, Marcello Pera, Gianni Letta, Letizia Moratti e Antonio Tajani. Ma sottotraccia sale l’ipotesi Frattini. Che ieri è comparso nelle quote dei bookmakers (pagato a 21, Draghi è a 2 e Casini è a 4). E che potrebbe ricevere alla fine l’appoggio del MoVimento 5 Stelle. Anche grazie ai suoi buoni uffici con Giuseppe Conte.













