Giugliano, domenica il big match con la Torres: la società fa lo sconto ai tifosi

115 Visite

Il Giugliano Calcio 1928 comunica che, da domani, mercoledì 26 gennaio, dalle ore 10:00 sarà possibile acquistare il tagliando della gara valida per la diciottesima giornata di Serie D, Girone G, contro la Torres, attraverso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Etes Ticketing, oppure presso Di Marino Bar e Tabacchi rivenditore ufficiale del club sito in Corso Campano 223. Visto l’evento in programma e la mancanza di una gara ufficiale da oltre un mese, la società nella persona del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, e della sua famiglia, ha convenuto eccezionalmente modificare i prezzi standard dei biglietti per i vari settori. Un’ennesima dimostrazione di affetto da parte di questa proprietà, un gesto che certifica l’attenzione massima del club verso i propri tifosi, con l’auspicio e la certezza che tutta la città risponderà presente per sostenere e stare vicino alla nostra squadra.

Ricordiamo che secondo la normativa vigente, la capienza massima per settore sarà del 50%, per un totale di 3.022 spettatori, suddivisi in tale maniera: Tribuna Centrale e Laterale Salvatore Sestile 1.661, Distinti Giustino Barretta 883, Settore Ospiti 478. I costi dei tagliandi saranno i seguenti: Tribuna Centrale Salvatore Sestile 10€ compresi costi di prevendita; Tribuna Laterale Salvatore Sestile 7€ compresi costi di prevendita; Distinti Giustino Barretta 5€ compresi costi di prevendita; Settore Ospiti 5€ compresi costi di prevendita. Per le donne e gli Under 12 i costi seguiranno le medesime modalità: Tribuna Centrale Salvatore Sestile 9€ compresi costi di prevendita; Tribuna Laterale Salvatore Sestile 6€ compresi costi di prevendita; Distinti Giustino Barretta 4€ compresi costi di prevendita. I possessori di Fidelity Card avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati e che il costo della prevendita non è destinato alla società. Ricordiamo che secondo la normativa vigente, la capienza massima per settore sarà del 50%, per un totale di 3.022 spettatori, suddivisi in tale maniera: Tribuna Centrale e Laterale Salvatore Sestile 1.661, Distinti Giustino Barretta 883, Settore Ospiti 478. I costi dei tagliandi saranno i seguenti: Tribuna Centrale Salvatore Sestile 10€ compresi costi di prevendita; Tribuna Laterale Salvatore Sestile 7€ compresi costi di prevendita; Distinti Giustino Barretta 5€ compresi costi di prevendita; Settore Ospiti 5€ compresi costi di prevendita. Per le donne e gli Under 12 i costi seguiranno le medesime modalità: Tribuna Centrale Salvatore Sestile 9€ compresi costi di prevendita; Tribuna Laterale Salvatore Sestile 6€ compresi costi di prevendita; Distinti Giustino Barretta 4€ compresi costi di prevendita. I possessori di Fidelity Card avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati e che il costo della prevendita non è destinato alla società.

Nella giornata di domenica 30 gennaio, sarà possibile acquistare il tagliando della partita direttamente al botteghino dello Stadio Alberto De Cristofaro dalle ore 10:00 alle ore 14:00 solo ed esclusivamente per la tifoseria di casa. Sottolineiamo che per la tifoseria ospite sarà possibile acquistare il tagliando solo ed esclusivamente attraverso il circuito online Etes Ticketing. Il club comunica inoltre che sempre domenica 30 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, sarà possibile acquistare al botteghino dello Stadio Alberto De Cristofaro, le divise ufficiali da gioco della stagione sportiva 2021/2022. Il costo della maglia senza personalizzazione sarà di 50€, con ritiro al momento dell’acquisto. Il costo della maglia con personalizzazione (nome, numero e patch Serie D), sarà di 55€. Chiunque acquisterà la maglia con personalizzazione, sarà ricontattato telefonicamente nella settimana successiva per il ritiro, sempre al botteghino dello Stadio Alberto De Cristofaro Nella giornata di domenica 30 gennaio, sarà possibile acquistare il tagliando della partita direttamente al botteghino dello Stadio Alberto De Cristofaro dalle ore 10:00 alle ore 14:00 solo ed esclusivamente per la tifoseria di casa. Sottolineiamo che per la tifoseria ospite sarà possibile acquistare il tagliando solo ed esclusivamente attraverso il circuito online Etes Ticketing. Il club comunica inoltre che sempre domenica 30 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, sarà possibile acquistare al botteghino dello Stadio Alberto De Cristofaro, le divise ufficiali da gioco della stagione sportiva 2021/2022. Il costo della maglia senza personalizzazione sarà di 50€, con ritiro al momento dell’acquisto. Il costo della maglia con personalizzazione (nome, numero e patch Serie D), sarà di 55€. Chiunque acquisterà la maglia con personalizzazione, sarà ricontattato telefonicamente nella settimana successiva per il ritiro, sempre al botteghino dello Stadio Alberto De Cristofaro

Il club comunica inoltre che, rappresentando in questa circostanza la squadra di casa, e in conformità con la circolare LND sulle dirette streaming, trasmetterà la gara attraverso la pagina ufficiale Facebook. Il costo del tagliando virtuale sarà di 7,99€. Il club comunica inoltre che, rappresentando in questa circostanza la squadra di casa, e in conformità con la circolare LND sulle dirette streaming, trasmetterà la gara attraverso la pagina ufficiale Facebook. Il costo del tagliando virtuale sarà di 7,99€.

N.B. La società sottolinea che da questa giornata sarà possibile l’ingresso allo stadio, secondo la nuova normativa vigente, solo per coloro i quali sono in possesso del Super Green Pass. Potranno accedere all’impianto, quindi, solo e unicamente le persone vaccinate con terza dose e/o guarite da Covid-19. Ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 e mantenere le distanze di sicurezza, come da normativa vigente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS