MARANO, PROCESSO SIMEOLI E FIGLI: SI CELEBRERA’ A NAPOLI E NON PIU’ AD AVERSA. IL GIUDICE: “INCOMPETENZA TERRITORIALE”

Il giudice Giuseppe Cioffi, presidente del collegio della seconda sezione penale del tribunale Napoli nord, ha emesso il dispositivo con il quale ha dichiarato l’incompetenza territoriale del tribunale in relazione al processo Simeoli più 30. Processo che vede imputati, a vario titolo, per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni aggravati dalla finalità mafiosa, Angelo Simeoli, i suoi figli e numerosi presunti prestanome. Il processo, per effetto dell’incompetenza territoriale dichiarata oggi, si celebrerà a Napoli e non più a Napoli nord.













