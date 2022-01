364 Visite

Due incidenti, nell’arco di pochi minuti, all’altezza di via Vallesana-incrocio con via Cupa del cane, dove si formano lastre di ghiaccio sul manto stradale in conseguenza delle continue perdite nel sottosuolo. Due scooteristi sono caduti stamani. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i mezzi di soccorso. I due avrebbero riportato alcune contusioni. Seguono eventuali aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS