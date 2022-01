MARANO, CARABINIERI IN MUNICIPIO PER LA PROCEDURA CHE PORTO’ (MESI FA) ALLA NOMINA DI UN NUOVO AVVOCATO

198 Visite

I carabinieri di Marano si sono recati stamani in municipio dove avrebbero ascoltato i vertici dell’amministrazione cittadina. Da quanto si apprende, l’arrivo dei militari sarebbe imputabile alla vicenda della individuazione – mediante un avviso pubblico di cui parlammo nei mesi scorsi – di un avvocato convenzionato del Comune.

Come ricorderete, all’indomani dell’arrivo dei commissari straordinari furono revocati gli incarichi ai vecchi avvocati, Romano e Manfrelotti, e nel contempo fu diramato un avviso pubblico per la ricerca di un nuovo consulente. L’avviso fu aspramente criticato dagli addetti ai lavori e persino dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, poiché ritenuto – di fatto – illegittimo. Nel bando erano contemplati, infatti, requisiti che (di fatto) impedivano la partecipazione alla stragrande maggioranza degli avvocati. Alla fine prevalse Antonio Marciano, del cui arrivo si vociferava fin dai primi giorni dell’insediamento del prefetto Basilicata. Marciano è sposato con un ex dipendente del Comune, poi finita al centro di alcune inchieste giudiziarie in altri enti. L’ex dipendente, in passato, avrebbe anche avviato un contenzioso nei confronti del municipio maranese, del cui esito però non abbiamo notizie.

Non sappiamo cosa i carabinieri abbiano chiesto ai membri della commissione o al segretario generale: sappiamo solo che la vicenda Marciano suscitò scalpore, enorme scalpore tra chi mastica di atti amministrativi, ma fu ripresa solo dal nostro giornale. Gli altri giornalini del territorio, infatti, si limitano a riproporre le panzane di alcuni politici locali e a fare da perpetui sviolinatori. Mai un’inchiesta, mai un approfondimento su un tema. Che pena! E’ noto altresì che gli ex avvocati, Manfrellotti e Romano, hanno sottoscritto due esposti, uno finito in Procura e l’altro in prefettura.

Come andrà a finire questa storia? Se le indagini saranno approfondite e fatte nel migliore dei modi, forse ne vedremo delle belle. Ma siamo portati a credere che la cosa vada in archivio per una serie di ragioni che esulano dall’aspetto tecnico-amministrativo.













