Arzano. Città come una polveriera: scarcerato anche il super boss Giuseppe Monfregolo

404 Visite

Città come una polveriera: scarcerato anche il super boss Giuseppe Monfregolo. Lo Stato abbandona Arzano, arrancano le forze dell’ordine con una situazione sfuggita letteralmente di mano. Dopo le sparatorie, gli omicidi e le estorsioni, è tornato a casa nel rione della 167 e con il solo obbligo di firma anche il boss Giuseppe Monfregolo, arrestato nel 2019 dal Gis dei carabinieri dopo un periodo di latitanza dorata nella città di Afragola. La scarcerazione, dovuta alla non esecutività della pena comminata in primo grado per estorsione ai danni di alcuni commercianti di Arzano e il suo ritorno ad Arzano (teatro di efferati omicidi e episodi ritorsivi ed estorsivi), potrebbe accelerare la pericolosa recrudescenza criminale che deve registrare anche le scarcerazioni eccellenti di altri due pezzi da 90 del clan Amato-Pagano: si tratta di Salvatore Romano (detto Sasy) e Giosuè Belgiorno (detto il grande).

Sempre il boss Monfregolo, allora latitante, ed il suo gruppo, così come agli atti anche dell’ultimo scioglimento del comune di Arzano, avrebbe ordinato e partecipato nell’estate del 2018 a due “cortei” notturni di scooter in piazza Cimmino con chiusura della viabilità con esplosione di bombe carta sotto l’abitazione del giornalista Mimmo Rubio (attualmente sotto scorta). Vicenda ancora al vaglio della Direzione Distrettuale Antimafia e per la quale si attendono ancora i relativi sviluppi giudiziari. Il giornalista Rubio all’epoca denunciò dalle pagine di Arzano News una festa abusiva del boss Monfregolo nella roccaforte del clan, il rione della 167, con tanto di fuochi seriali-notturni e partecipazione di cantanti neo melodici per festeggiare una familiare, oltre che per il tentativo apertura di un circolo abusivo di scommesse sportive, di riferimento di pregiudicati della zona, in via Roma ad Arzano.

Luigi Vanacore













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS