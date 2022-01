Crisi Ctp, il sindaco di Calvizzano Pirozzi in campo: “Tanti disagi per i pendolari, insieme ad altri amministratori stiamo portando avanti una battaglia comune”

674 Visite

Da diverse settimane stiamo raccogliendo un numero enorme di segnalazioni riguardo l’assenza del servizio di trasporto pubblico da parte della CTP, sospeso dal 20 dicembre scorso. Le preoccupante crisi che sta colpendo l’azienda si sta inevitabilmente ripercuotendo anche sulla vita dei nostri concittadini, infatti, il Comune di Calvizzano è servito da due linee: la 366 ed l’M4 che collegano il nostro territorio con la metro di Chiaiano e i comuni limitrofi, il cui transito al momento è sospeso. Il diritto alla mobilità è un tema importante che non possiamo più trascurare. Servono soluzioni urgenti. Lo ha detto, in una nota, il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi. Da rappresentante della mia comunità rivolgo un appello alle istituzioni competenti affinché si mettano in campo tutte le azioni necessarie volte a garantire un adeguato servizio di trasporto pubblico ai cittadini dell’intera area nord. Ce lo chiedono gli studenti, ce lo chiedono i pendolari, ce lo chiedono gli anziani e i cittadini che non posseggono mezzi propri – prosegue Pirozzi – Auspichiamo inoltre che si adottino misure urgenti anche per la tutela dei diritti dei dipendenti della Ctp. Insieme agli altri colleghi Sindaci del comprensorio stiamo cercando di portare avanti una battaglia comune per fare in modo che si possano collegare i nostri territori con la città di Napoli. Ha concluso il primo cittadino di Calvizzano.













