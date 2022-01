Covid, oggi è ormai chiaro: i macroscopici errori di Speranza e del Cts

115 Visite

Ormai appare sempre più chiaro che nel definire “improvvisata, caotica e creativa” la reazione del Belpaese al virus, Francesco Zambon era stato forse sin troppo indulgente. Mascherine, zona rossa, “vigile attesa”, piano segreto e piano pandemico: sono decine le domande ancora senza risposta su quella tragica fase dell’epidemia. Interrogativi cui – forse – Conte e Speranza dovrebbero fornire delle risposte.

Contatti, mascherine e vigile attesa

I pasticci più gravi nella gestione del primo anno di pandemia si annidano tutti (o quasi) nelle circolari emesse dal ministero della Salute. Nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha annullato le linee guida che prevedevano da una parte la “vigilante attesa” e la somministrazione di fans e paracetamolo e dall’altra vietavano l’assunzione dei farmaci che i medici di medicina generale usano per curare i pazienti affetti da Covid. Roberto Speranza non è ancora intervenuto sull’argomento, ma per Giorgia Meloni questa sentenza è la “pietra tombale” sul suo operato. Oltre che sulle linee guida bocciate dai giudici amministrativi, il ministro dovrebbe fare chiarezza anche su altri aspetti: perché furono vietate le autopsie? perché non vennero applicate regole più stringenti sugli ingressi dall’estero? perché tutta quella confusione sull’uso delle mascherine?

A fronte della perizia redatta da Andrea Crisanti e presentata nei giorni scorsi al procuratore di Bergamo Antonio Chiappani sarebbe opportuno chiarire perché agli inizi di marzo 2020 non venne istituita la zona rossa sebbene fosse stata più volte sollecitata dalla Regione Lombardia. Stando allo studio della progressione del virus realizzato da Stefano Merler, la chiusura dei Comuni a nord di Bergamo avrebbe potuto salvare tra le 2mila e 4mila persone. Perché Conte ha rimandato la decisione di oltre una settimana nonostante i numeri che aveva in suo possesso suggerivano di blindare l’intero territorio?

Le mascherine taroccate

Recentemente un’inchiesta di Report ha rivelato l’esistenza di un dossier delle Dogane nel quale veniva acceso un faro sulle mascherine farlocche. Perché nonostante il documento fosse stato inviato direttamente al governo, venne deliberatamente ignorato? Cosa ha comportato questa scelta? Ha avuto in un qualche modo un’influenza negativa sulla salute degli italiani. In tema di mascherine ci sarebbe poi da far luce su quelle regalate alla Cina nel bel mezzo della prima ondata. In quei giorni era difficile trovare dispositivi per gli italiani perché si optò per darne vie tantissimi? Chi decise di essere così generoso con Pechino? E perché?

Il mancato tracciamento estivo

Per non parlare del tracciamento. Si dall’inizio l’Italia ha viaggiato come in altalena: prima i test andavano fatti a tutti per intercettare il virus, poi a pochi per evitare che il Belpaese sembrasse un lazzaretto, poi “più se ne fanno meglio è” e infine “meglio limitarli ai sintomatici”. Il punto è che alla fine della prima ondata, quando l’estate aveva rallentato per la prima volta il virus, avremmo forse potuto imprimere un colpo maggiore alla circolazione del morbo tracciando a più non posso i contagi in una fase di bassa circolazione. Invece il ministro si concentrò sulla scrittura di un libro in cui avrebbe spiegato agli italiani “Perché guariremo”, per poi venire investito dalla seconda ondata. Libro mai esposto in libreria. Ultima domanda, allora, rimasta ancora senza una vera risposta: perché non lasciare che gli italiani potessero leggerlo?













