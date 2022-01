Morta la giornalista Silvia Tortora, figlia di Enzo

170 Visite

Da Agenzia Ansa, Roma 10 gennaio – Giornalista per tv e carta stampata, Silvia Tortora (nata a Roma il 14 novembre 1962) è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni.

Figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, ha lavorato con Giovanni Minoli a Mixer e poi a La storia siamo noi realizzando una serie di grandi interviste. Dopo aver collaborato con il settimanale Epoca, ha pubblicato anche diversi libri tra cui Cara Silvia (Marsilio 2002) che raccoglie le lettere che il padre Enzo le scrisse dal carcere. Dal 2009 ha condotto Big con Annalisa Bruchi. Ha spostato l’attore francese Philippe Leroy, con cui ha avuto due figli Philippe e Michelle

Sulla vicenda giudiziaria che colpì il padre Enzo, poi assolto da ogni accusa dopo un’ingiusta detenzione, Silvia Tortora ha affermato recentemente in occasione del 30° anniversario della morte del genitore: “Dal mio punto non è cambiato nulla: sono 30 anni di amarezza e di disgusto – disse -. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I processi continuano all’infinito. Anzi in 30 anni c’è stata una esplosione numerica“.













