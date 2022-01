Marano, occupazione di suolo e tabelle abusive: da domani le prime operazioni sul territorio

878 Visite

Inizieranno domani le prime operazioni sul territorio coordinate dal colonello Luigi Maiello, neo sovraordinato del Comune. Operazioni tese a ripristinare le condizioni di legalità. I vigili inizieranno dall’occupazione di suolo pubblico non conforme ed estenderanno i controlli – col passare dei giorni – anche alle attività, tabelle commerciali e case abusive. Saranno verificati anche i titoli edilizi, concessioni e condoni, rilasciati negli ultimi mesi e anni. L’obiettivo, tra gli altri, è quello di verificare se tutti sono in regola con gli oneri concessori. Un modo per fare cassa in un ente finanziariamente ancora segnato dal dissesto. La polizia municipale di Marano, inoltre, presterà una propria autovettura al comando di Pomigliano, destinatario di un raid di matrice criminale nei giorni scorsi.













