Pescivendolo ucciso, Antonio ha reagito per difendere la figlia e la nuora

«Antonio Morione ha reagito dopo aver visto la pistola puntata in faccia alla figlia e alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in pescheria. Voleva difendere loro, non l’incasso». E’ quanto dichiarato dall’avvocato di famiglia. L’uomo fu ucciso alla vigilia di Natale, con un colpo al volto, da banditi in fuga, sulle cui tracce ci sono i carabinieri di Boscoreale. Poco prima, probabilmente sempre la stessa banda, si era recata anche in un’altra pescheria della zona. Armi in pugno per una ulteriore rapina.