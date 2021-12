Juve-Napoli, D’Amore (Asl) mette di nuovo a rischio la trasferta per Torino

Il continuo aumento dei casi di Covid, legato soprattutto alla variante Omicron, rischia adesso di creare ancora problemi proprio in occasione di Juventus-Napoli, attualmente programmata alla ripresa del campionato il prossimo 6 gennaio.

In tal senso non arrivano particolari rassicurazione dall’intervista rilasciata a ‘Fanpage’ dal direttore dell’ASL Napoli 2, Antonio D’Amore, che non esclude nuovi provvedimenti per evitare il dilagare del contagio.

“Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare”.