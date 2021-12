Il rettore-sindaco soft applaude Alberto Angela e dice: “Ora tocca a noi”. Ma sarà all’altezza del gravoso compito?

“Ora tocca a noi”, sottolinea il sindaco Gaetano Manfredi dopo lo strepitoso successo di “Stanotte a Napoli”. Lo speciale condotto da Alberto Angela trasmesso da Raiuno è stato seguito da oltre 4 milioni di spettatori, con uno share del 22,7 per cento. La sfida ora è trasformare questi numeri in un nuovo inizio: “Napoli ha illuminato il Natale di tutti gli italiani. Il programma ha regalato grandi emozioni. I napoletani hanno tra le mani un immenso tesoro da custodire e valorizzare”, sottolinea il sindaco.

Per una volta è d’accordo con Manfredi anche il capo dell’opposizione di centrodestra in consiglio comunale, Catello Maresca: “Angela ha scelto di raccontare “la luce” di Napoli che splende nel mondo. A noi il compito di continuare a far risplendere questa luce e ad allontanare le ombre”.

Anche fuori dai palazzi della politica, il potente racconto di Alberto Angela viene interpretato come assist da raccogliere. “La cultura è un’ancora di salvezza. Che 4 milioni di telespettatori siano rimasti incollati alla tv per vedere Napoli e le sue meraviglie, è un motivo di grande orgoglio per me, per il Teatro San Carlo e per questa città che merita di essere valorizzata a pieno titolo”, evidenzia Stéphane Lissner, il sovrintendente del Massimo napoletano. Marta Ragozzino, che dirige i musei regionali, argomenta: “Il successo di “Stanotte a Napoli” deve rappresentare un punto di partenza. Siamo in un momento straordinariamente importante per la città, si respira un’atmosfera ricca di energia che le istituzioni, lavorando insieme, possono sfruttare al meglio”.

Per il direttore del museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger, la trasmissione “ha messo in luce l’immagine di una città complessa, ricca di stratificazioni storiche e da sempre capitale delle arti e della cultura e ha avuto il merito di allontanare i cliché e le immagini stereotipate, frutto di una visione parziale dovuta all’ignoranza sempre distruttiva. Si sono accese le luci sulla città, sui suoi musei, sulla sua musica, sul suo fascino eterno. Ci vorrebbero molte altre trasmissioni televisive con questa sensibilità per fare conoscere meglio ai napoletani stessi i loro monumenti, la loro storia artistica e il profondo fascino della città che non finisce mai di stupire”.

E Paolo Giulierini, direttore del Mann, rimarca: “Alberto Angela ha concretamente dimostrato che la cultura in prima fascia è vincente. Ancor di più se si scommette su Napoli che è, in questo momento, la città più creativa e sperimentale d’Italia, dotata di solide radici storico-artistiche ma capace di immaginare scenari onirici. Grazie a lui, che ha definito il Mann uno dei più importanti musei al mondo, anche noi ci sentiamo più forti per affrontare il 2022”.

Ragiona il rettore dell’università Federico II, Matteo Lorito: “Angela racconta una Napoli di una bellezza intrinseca che neanche il tempo e una non corretta gestione possono distruggere. Una città che ancora attira e attiva il mondo accademico e quello del turismo internazionale, come faceva nell’Ottocento il Grand Tour. Un luogo multistrato e un popolo multiculturale il cui patrimonio più importante è la creatività dei suoi abitanti e delle sue differenti comunità”.

C’è grande soddisfazione in Rai. “In televisione occuparsi di cultura è non solo possibile, ma può essere motivo di successo”, commenta l’ad dell’azienda Carlo Fuortes. “Ce l’abbiamo messa tutta, senza pregiudizi e con molta passione” racconta il regista, Gabriele Cipollitti. Il giorno dopo, il suo cellulare è pieno di messaggi: “Napoli ha dentro di sé i valori che l’hanno resa una delle città più importanti del mondo. Abbiamo fatto del nostro meglio per raccontare in modo ritmato ciò che tanti ancora non conoscono”. Non nasconde di essere emozionato, Alberto Angela: “L’atmosfera magica del Natale ci ha accompagnato alla scoperta di una città incredibile”, scrive sui social. Quindi aggiunge che “è stato difficile raccontare in una sola puntata tante bellezze”. E cita “una foto del Golfo che credi rappresenti un po’ tutto: il golfo che è la metafora di una città, di Napoli e dei napoletani, della loro indole, della loro forza, della loro anima. Il golfo che ti abbraccia, come qualcuno che ti stringe fino a sé fino a farti avvertire il calore del suo petto. Napoli. Grazie per il vostro affetto”.