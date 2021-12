Covid e quarantena: il governo pensa a nuove regole

102 Visite

La variante Omicron spinge i contagi, soprattutto tra i più giovani. Nell’ultimo bollettino, si registrano poco più di 24mila nuovi casi in Italia — ma a fronte di pochi tamponi — e 81 morti. Continua, poi, la corsa al tampone con file e attese di ore in alcune città. Contagi in salita nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti (a New York sono quasi 50mila i nuovi casi in un giorno legati a Omicron). In Germania ha funzionato il lockdown per i non vaccinati. Anche per oggi nel mondo è prevista la cancellazione di numerosi voli a causa dei contagi tra piloti ed equipaggi: quasi ottomila in tutto il fine settimana di Natale. I contagi calano ovunque, però, anche nei paesi dove non ci sono lockdown.

Figliuolo: riflessione su quarantena e scienziati al lavoro.

«La riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto Superiore di Sanità». Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, a proposito dell’elevato numero di persone in quarantena. «Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati – aggiunge a margine della visita all’hub vaccinale pediatrico allestito a Torino dalla Compagnia di Sanpaolo – si sta studiando cosa mettere in campo».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS