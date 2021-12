“Ho fatto tre dosi, ma sono di nuovo positivo”: il lungo post di Di Battista

59 Visite

Di Battista positivo al Covid nonostante abbia ricevuto anche la terza dose di vaccino. Un Natale del tutto particolare quello che si appresta a passare Alessandro Di Battista, che insieme alla moglie Sahra si è beccato il Covid ed è costretto all’isolamento.

L’ex punto di riferimento del Movimento 5 Stelle e oggi battitore libero ne ha parlato con un post sui Instagram dove lui e la compagna appaiono in casa insieme ai figli, che probabilmente non sono contagiati dal momento che i genitori indossano la mascherina. “Io che scrivo un articolo, Sahra che fa le traduzioni, Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo… questo il nostro Natale un po’ particolare” scrive Dibba mostrando il selfie in salotto.

In fine arriva al punto: “Io e Sahra siamo positivi (io ho fatto anche la terza dose). Auguriamo a tutti Buon Natale!” spiega. Per passare il tempo e non stare mano in mano, fa anche uno spot per la compagna traduttrice: “Se siete interessati a traduzioni italiano-francese-italiano e a classi di conversazione anche online contattatela” scrive indicando la email. di Sahra.













