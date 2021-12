La mamma del pescivendolo ucciso: “Antonio abbandonato dallo Stato”

57 Visite

In via Giovanni Della Rocca, a Boscoreale, dove ieri sera è stato ucciso con un colpo di pistola il titolare di una pescheria, Antonio Morione, di 41 anni, arriva il marito della figlia, Luigi. La coppia vive a Roma, ed è rientrata in nottata. «Non è giusto morire così – dice Luigi – e non è giusto per uno come Antonio, che era pronto a lasciare la propria attività se c’era da aiutare qualcuno in difficoltà». «Mio figlio era un commerciante onesto che la legge ha abbandonato a se stesso». Lo sfogo, al giornale radio Rai, di Ernesta, madre di Antonio. «Mezz’ora prima del fatto l’altro mio figlio, Giovanni, aveva subìto una rapina – ha confermato la donna – lo stesso era stato rapinato anche l’anno scorso, sempre nel mese di dicembre. Lo Stato dov’è?”.













