Covid Campania, oggi 10 deceduti e 4541 positivi

Covid Campania, oggi 4541 positivi e dieci deceduti. 76534 i test eseguiti oggi, così come comunicato dalla Regione Campania.

Per De Luca “la variante #Omicron sarebbe arrivata comunque, i Paesi non sono sigillati, ma i comportamenti irresponsabili determinano un incremento e una crescita drammatica del contagio. Bisogna essere responsabili. Se esplode il contagio nessuna persona responsabile può comportarsi come se il contagio non ci fosse. Ho denunciato in queste ore l’episodio di un comune della Campania nel quale si sono fatte feste e festini nelle scuole, fuori le scuole, feste da ballo con giovani e adulti, feste di laurea e di compleanno. Come si fa a non capire che i comportamenti devono essere radicalmente cambiati quando c’è una situazione di pericolo? C’è bisogno che sia il presidente della Regione a fare l’ordinanza per dire che non bisogna vendere alcolici al di fuori dei locali e consumarli davanti ai locali facendo assembramento? Che non bisogna fare le feste di compleanno o di laurea, il più delle volte con ragazzi che perdono i freni inibitori? E i papà e le mamme vogliono capire che devono essere un freno e un richiamo alla responsabilità per i ragazzi? Puoi capire che un ragazzo di 17 o 18 anni può perdere la testa, ma non la può perdere il padre.













