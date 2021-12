Malviventi scatenati a Boscoreale: spari e rapina anche in un’altra pescheria poco prima dell’omicidio

160 Visite

Poco prima della tragica morte di Antonio Morione, è stata rapinata un’altra pescheria di Boscoreale. È accaduto in Via Diaz e uno dei malviventi ha esploso un colpo d’arma da fuoco all’interno dell’esercizio commerciale. Per fortuna nessuno, in questo caso, è rimasto ferito. Indagini in corso per verificare se si tratti della stessa banda. Per quanto concerne la vittima, è stata attinta da un solo proiettile dei 4 esplosi. Colpita al volto. I carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno rinvenuto 1 bossolo cal. 9×21 nella pescheria di Via Diaz, 4 bossoli stesso calibro in via della rocca, dove ha perso la vita Morione.













