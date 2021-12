Marano, caos antenne a San Rocco. Al Comune, come sempre, zero trasparenza. Di Fenza: “Solleciterò l’Arpac”

200 Visite

Dal Comune è quasi impossibile ottenere notizie. Marano come la Corea del Nord, scrivevamo qualche settimana fa. E, come spesso accade, avevamo ragione. Non era un’esagerazione. Negli uffici è il caos e i commissari non aiutano a far chiarezza sulle vicende amministrative. Ieri è stata completata l’installazione dell’ennesima antenna per la telefonia mobile in zona San Rocco. Per il Comune l’iter è seguito dall’ufficio urbanistica e attività produttive, ma negli ultimi tempi alcuni tecnici sono stati dirottati ad altri incarichi e ora non si sa chi stia seguendo queste ed altre cose, tra cui il controllo sulle ditte interdette per mafia (alcune stanno operando ugualmente tra mille escamotage) e sulle aziende gravate da ordinanze di demolizione per abusi edilizi.

Sulla vicenda antenne, intanto, interviene il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, che ai nostri microfoni ha spiegato che solleciterà l’intervento dell’Arpac affinché si possa fare luce sui dati riferiti all’inquinamento elettromagnetico. Di Fenza ha riferito di voler seguire la questione in prima persona e di essere favorevole alla costituzione di un comitato civico.

Il punto è che il Comune continua a ritenere di avere le mani legate. Ma così non è: in altri territori, Calvizzano in primis, le amministrazioni hanno dato vita a uno specifico regolamento che disciplina le installazioni delle antenne per la telefonia mobile.













