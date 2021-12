Marano. Covid e degenza, la testimonianza di Luigi Santoro: “Dopo 16 giorni di buio ce l’ho fatta”

430 Visite

Finalmente è finita dopo 5 giorni a casa e 11 in ospedale. Devo ringraziare gli operatori sanitari, della 6 divisione del Cotugno, che mi hanno supportato con attenzione, con dedizione e con tanti sorrisi. Sono angeli che durante questa guerra hanno fatto tutto, troppo e meritano tutto il nostro rispetto. Abbassatevi il cappello dinanzi a questi uomini e donne.

Vi confesso di aver pianto, di aver gioito anche per un piccolo miglioramento e di essere venuto fuori da una situazione difficile dopo aver fatto il vaccino il 30 novembre.

Si, il covid esiste e non so cosa sia giusto e cosa sia sbagliato ma se il vaccino potrebbe servire a non andare in ospedale e a non vivere con la paura e con il terrore di non vedere più i propri cari allora vaccinatevi tutti.

La mia testimonianza non vuole essere pretestuosa e presuntuosa ma ho visto che siamo niente e almeno proviamo a salvarci la vita.

Ringrazio tutti quelli che hanno tartassato il 6 reparto del Cotugno, chiedendo di me tutti i santi giorni, ringrazio i miei collaboratori per aver portato avanti l’attività in questi 15 giorni, ringrazio i miei genitori, i miei fratelli, ringrazio mia sorella Rossella Santoro che non mi ha mollato un centimetro e soprattutto ringrazio mia moglie che è una santa inviata sulla terra per starmi vicino.

Adesso parte un periodo duro e di convalescenza ma affrontarlo con i miei figli vicino mi fa emozionare perché mi sono mancati maledettamente.