226 Visite

Anche il plesso Ranucci, dallo scorso venerdì, è a corto di riscaldamento. Termosifoni spenti, insomma, e non uno straccio di avviso da parte del Comune o della scuola, almeno secondo quanto dichiarato da alcuni genitori. Il guasto, da quanto se ne sa, non dovrebbe essere riparato prima della pausa natalizia. Se ne riparlerà in quei giorni, forse.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS