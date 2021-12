Raffica di mitra nella sede Nato di Gricignano d’Aversa

1.635 Visite

Sparatoria nella sede Nato a Gricignano d’Aversa. Un americano, non si sa se un militare o un civile, ha impugnato un’arma da fuoco e avrebbe sparando all’interno della base militare.

Le notizie arrivano da persone all’interno della base che stanno comunicando con amici e parenti, raccontando ciò che sta accadendo.

Al momento non si sa né l’eta dell’uomo né tanto meno le motivazioni del folle gesto.

Questo il messaggio inviato dalle autorità americane a tutti i residenti della base:

“NSA NAPLES EMERGENCY MESSAGE ATTENTION ON STATION.

POSSIBLE ACTIVE SHOOTER ON SUPPORT SITE. SHELTER IN PLACE. LOCKDOWN IMMEDIATELY. ALL PERSONNEL.

We will update the community as soon as we have more information”.

Seguono aggiornamenti.

La situazione, da quanto si apprende, si è conclusa positivamente, ma al termine di una trattativa.













