L’ordinanza delle feste di De Luca scontenta tutti. Un coro di critiche: “Ma a cosa è servito vaccinarsi?”

L’ordinanza di Natale firmata oggi da De Luca, che pone ulteriori limiti anche per i vaccinati, ha sollevato un vespaio di polemiche. E c’era d’aspettarselo. La gente è stanca, soprattutto chi ha fatto uno, due o tre dosi di vaccino. Sono stufi un po’ tutti, anche gli esercenti e coloro che, per loro convinzioni, mai e poi mai si vaccineranno. Centinaia i commenti negativi sulla pagine del governatore, un anno fa osannato da tutti e ora attaccato dalla stragrande maggioranza delle persone.

Ecco qualche commento:

“Ordinanza vergognosa, mi pento di essermi vaccinata perché non mi sento tutelata da un governatore che ci affossa. A cosa servirà la terza dose? A cosa è servito vaccinarsi? Al peggio non c’è mai fine. Onore ai no vax a questo punto”.

E ancora: “Una regione che se ne cade a pezzi, ma giustamente pensiamo alla “movida”. De lù, ma o problem è il Covid o il Movid?”. Poi: “Dal 23 Dicembre non si può neanche mangiare una pizzetta al volo nei pressi della pizzetteria, questo è folle”.













