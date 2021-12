Qualiano: carabinieri denunciano “vedetta” 15enne

119 Visite

A Qualiano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato a piede libero per tentato furto in concorso un 15enne di etnia rom. Sono circa le 21:30 ed i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via antica consolare campana. Era stata segnalata la presenza di 3 persone incappucciate. Un cittadino li ha notati mentre tentavano di rubare la sua moto. 2 sono riusciti a fuggire mentre il terzo – il 15enne con il ruolo di “palo” – è stato bloccato dai Carabinieri. Il minore è stato affidato ai suoi genitori.













