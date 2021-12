Federazione del Commercio Campania, Perrotta: “Basiti dalla rigidità della Camera di Commercio sulle luminarie al Vomero”

40 Visite

“Restiamo basiti per questa rigidità mostrata dall’ente camerale non accollarsi le spese dello smontaggio ed essere in polemica con il comune di NAPOLI, tutto ciò rende solo un danno al commercio vomerese ed ai cittadini che perdono quel minimo di allure natalizio che le luci emanano”, scrive in un comunicato il presidente di Federazione del Commercio Campania, Enzo Perrotta.

“Resta comunque incomprensibile questa vicenda che poteva e può risolversi con intelligenza delle parti . Qualcuno in CCIAA si è anche piccato perché le associazioni del commercio, ,soprattutto la nostra, si sono rese parte agente con il Comune per evitare questa bruttissima figura. Perché se si smontano le luci fanno loro una bruttissima figura. Ricordo a tutti che i soldi pagati per le luminarie sono nostri ovvero delle imprese. Lo smontaggio sarebbe danno e beffa: non solo paghiamo ma nemmeno utilizzeremo quanto pagato. Una sceneggiata napoletana – conclude Perrotta – che può risolvere solo la pioggia”.













