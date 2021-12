CALVIZZANO, PIROZZI APRE UFFICIALMENTE ALL’OPPOSIZIONE PER EVITARE IL COMMISSARIAMENTO. LA MINORANZA: “RIFLETTEREMO CON I NOSTRI ELETTORI”

70 Visite

Giacomo Pirozzi lancia un appello alle forze di minoranza. Ha certificato, durante la seduta del civico consesso di oggi, che la crisi politica apertasi con i 4 consiglieri dissidenti, Mazzei, Ferrillo, Salatiello e D’Ambra, è irreversibile e proposto alle opposizione di unire i programmi per proseguire nell’azione amministrativa ed evitare un commissariamento che, secondo il primo cittadino, “determinerebbe un passo all’indietro per il Comune e il paese”. I consiglieri di minoranza non hanno chiuso la porta al sindaco in carica, ma hanno preso tempo. “Parleremo prima con i nostri elettori, poi scioglieremo il nodo”, questa in sintesi la replica dei consiglieri presenti in aula.













