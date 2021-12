Covid, vogliono prorogare lo stato di emergenza fino ad aprile

L’alternativa è trovare percorsi legislativi che mantengano l’impalcatura. Tenendo sempre conto che una legge servirà comunque, perché con l’attuale normativa lo stato di emergenza non può durare più di 24 mesi, dunque potrebbe essere prorogato solo fino al 31 gennaio. In linea di massima è necessario mantenere alta la guardia fino a primavera in attesa di verificare se si avvererà la previsione del direttore dell’Aifa, Nicola Magrini: «La variante Omicron si sta mostrando meno pericolosa del previsto. Per alcuni anticorpi monoclonali la copertura c’è. Non andiamo verso un’incapacità di gestire la Omicron se diventerà prevalente».