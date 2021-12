Frattaminore, ladri svaligiano centro vaccinale

27 Visite

“Nella notte tra martedì e mercoledì alcuni ladri hanno svaligiato il centro vaccinale di Frattaminore portando via computer, stampanti e tutto ciò che poteva avere valore. Sospese le somministrazioni e i tanti utenti, che questa mattina si erano recati presso il centro, hanno trovato questa sgradita sorpresa e sono stati dirottati presso il centro vaccinale di Frattamaggiore. Si tratta di un episodio inquietante, di una gravità assoluta. Assaltare un centro vaccinale in piena fase di quarta ondata è un vero e proprio attentato alla salute pubblica. Ci auguriamo che gli autori di questo crimine vergognoso vengano individuati immediatamente e condannati in modo severo non solo per il furto ma anche per aver interrotto un servizio pubblico essenziale alla salute pubblica”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha contattato il dirigente dell’Asl per verificare la situazione, Agostino Galiero portavoce cittadino di Europa Verde e del consigliere comunale del Sole che Ride Biagio Franzese.













