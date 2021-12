GARANTE DEI DISABILI: 3 DICEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

98 Visite

Napoli, 2 dicembre 2021 – Si terrà venerdì 3 dicembre alle ore 11,00 presso l’Auditorium della Regione Campania sito al piano terra dell’Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, l’Edizione 2021 del Premio al “Merito Civico”, istituito dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo. Una cerimonia si terrà in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, durante la quale saranno consegnati i riconoscimenti a enti e persone che, nel corso del 2021, si sono distinti per buone pratiche per l’inclusione delle persone con disabilità.

Parteciperanno il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, e il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Modererà i lavori Francesco Gravetti, Giornalista redattore di “Comunicare il Sociale”.

In Occasione dell’Edizione 2021, il Premio è stato assegnato a:

Caritas Campania, Organismo di coordinamento tra le Caritas Diocesane della Regione Campania, “per l’impegno profuso nel concreto supporto e aiuto offerto alle persone più bisognose e con disabilità, anche attraverso il costante coinvolgimento di comunità religiose, civili e delle istituzioni pubbliche”;

ai Csv – Centri di Servizio per il Volontariato della Campania “che garantiscono costantemente integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, supportandole con assistenza concreta e sostegno”;

al Centro Sinapsi – Centro di Ateneo dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, “per l’attenta e costante attività di inclusione degli studenti con disabilità all’interno del contesto universitario tramite l’eliminazione di barriere fisiche e architettoniche e la realizzazione di condizioni di pari opportunità di studio e di trattamento”;

all’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino – De Cillis” di Napoli, “che ha attuato con impegno e costanza la piena inclusione di studenti con disabilità coinvolgendoli in attività stimolanti e formative, fondamentali per la crescita personale e professionale”;

all’Azienda Accenture – Cyber Fusion Center di Napoli “per aver concretamente attuato gli obiettivi di inclusione lavorativa e pari opportunità per le persone diversamente abili, promuovendo corsi di formazione gratuiti per giovani appartenenti alle categorie protette finalizzati all’inserimento lavorativo nell’organico dell’azienda”;

alla Città di Cava de’ Tirreni (SA) “per aver dato vita al progetto “Sentieri inclusivi”, finalizzato a rendere accessibili i sentieri della vallata cavese per le persone con disabilità”;

al CIP – Comitato Italiano Paralimpico e Comitato Regionale Campania, “impegnato, con la cooperazione di istruttori e atleti, nella promozione della pratica sportiva per le persone con disabilità soprattutto attraverso la preparazione atletica per i Giochi Paralimpici”, per il quale saranno premiati i tecnici campani Guido Pasciari, Gennaro Muscariello, Mariano Esposito, Vincenzo Allocco, Alessio Sigillo, Francesca Allocco, Ferdinando Meglio, Carmine Carpenito, Antonio di Rubbo e Donato Gallo, impegnati nella preparazione degli atleti disabili per le Paralimpiadi di Tokyo 2021.

Conclusa la cerimonia, si procederà alla presentazione di Special Olympics, associazione sportiva internazionale nata con l’intento di promuovere e favorire la pratica sportiva per le persone con disabilità.

Nel pomeriggio, in collaborazione con il Centro Sinapsi – Centro di Ateneo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con FISH – Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap e con FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità si terrà una Tavola Rotonda incentrata sulle tematiche di Università, Lavoro e Inclusione.

