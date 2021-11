Marano, al settore tecnico il sovraordinato Cesaroni. Lavorerà sul Puc sviluppato dai consulenti scelti da Visconti

70 Visite

E’ da qualche giorno operativo al Comune (in realtà un paio di giorni a settimana) il nuovo sovraordinato – scelto dai commissari – del settore tecnico. Si chiama Fortunato Cesaroni, come anticipammo qualche settimana fa. Cesaroni, 60 anni, è un ingegnere casertano (stessa area geografica del prefetto Basilicata) e ha lavorato nei comuni di Capodrise, Caserta, Casagiove. A Marano si occuperà essenzialmente della vicenda Puc (il piano urbanistico comunale) e dei fondi Pics, circa 11 milioni di euro. Sul Puc l’orientamento è di proseguire – per ragioni di tempo – con il preliminare sviluppato dai consulenti individuati tempo fa dall’amministrazione Visconti, poi sciolta per infiltrazioni camorristiche.













