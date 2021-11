Nuova aggressione alla Sanità, coppia con figlio malmenata senza un motivo

196 Visite

Ennesimo episodio di aggressione nel rione Sanità. Una coppia e il figlio, con un’altra persona, sono stati presi di mira e picchiati da un gruppo di ragazzi. La donna ha ricevuto anche un pugno nel fianco.

A denunciarlo è M.D., parente di una delle vittime: “È accaduto alle 20 di sabato sera in via Sanità. Il solito gruppo di teppisti che da mesi crea caos in zona. Lo hanno fatto senza un motivo, per il solo gusto di incutere paura e fare del male. Da settimane vanno in giro a fare disastri, fanno rumore di notte, fermano le auto in transito e ora sono addirittura arrivati alle mani. Bisogna fare qualcosa”, ha detto annunciando che dopo essere stati refertati hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.













