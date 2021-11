Pestata a sangue per aver protestato contro i lavori abusivi nel palazzo

260 Visite

Una famiglia di balordi violenti. Quattro fratelli, che insieme ai genitori avevano occupato abusivamente un appartamento di edilizia popolare di Arpino, frazione di Casoria, sono stati arrestati e rinchiusi in carcere per aver ridotto in fin di vita una loro vicina, una casalinga di 61 anni, ricoverata in codice rosso al Cardarelli da quasi un mese: aveva “osato” protestare per i lavori abusivi che erano in corso nel palazzo. Le immagini delle violenze sono state diffuse anche sui social.













