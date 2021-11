Buoni spesa. Potere al Popolo: “Molti comuni in grave ritardo”

322 Visite

Mancano 28 giorni al Natale e le cittadine e i cittadini di Marano, Mugnano e Calvizzano aspettano ancora che i rispettivi comuni pubblichino i bandi per capire chi e come potrà usufruirne.

Sono tante le famiglie che ci stanno contattando per avere informazioni in merito. Ormai è risaputo che anche i tempi di gestione delle richieste e delle pubblicazioni delle graduatorie, nonché dell’erogazione dei Buoni stessi, sono biblici e quindi c’è una giusta “paura” diffusa che quello che doveva essere il “Bonus di Natale” sarà forse il “Bonus Anno Nuovo”, se non addirittura il “Bonus Pasqua”.

A chi ci amministra quindi chiediamo: “cosa si sta aspettando”?

