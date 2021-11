L’AKTIS ACQUACHIARA VOLA A SORI PER SFIDARE LA RARI NANTES

92 Visite

La terza giornata del campionato di A2 Maschile mette di fronte i liguri della Futurenergy Rinnovabile Rari Nantes Sori ed i partenopei dell’Aktis Acquachiara.

Seconda gara in trasferta per i biancazzurri di Fasano al cospetto di una formazione che, già prima di essere ripescata dopo la retrocessione dello scoro torneo, ha allestito una formazione che dovrebbe permetterle di vivere un campionato tranquillo.

Il tecnico dei partenopei presenta così la sfida con i liguri: “Domani affrontiamo una partita insidiosa e per la seconda volta consecutiva in trasferta. Giocheremo contro una squadra che dispone di elementi di notevole qualità, già esperti della categoria e che si è rinforzata rispetto alle precedenti annate. Giocare all’aperto potrebbe rappresentare un’insidia ulteriore, speriamo che il tempo sia clemente. Stiamo lavorando, cercheremo di continuare sulla linea delle buone prestazioni offerte nelle prime due esibizioni provando a correggere quel che non ha funzionato al meglio. Andiamo a giocarci la partita a viso aperto”

Capitan Alvino e compagni hanno, finalmente, potuto sfruttare in settimana la possibilità di disputare allenamenti congiunti nelle due sedute con Circolo Canottieri Napoli e Circolo Nautico Salerno.

Nell’ultimo turno l’Aktis si è dovuta arrendere alla Copral Muri Antichi col punteggio di 13-6 dopo aver concluso in parità la prima parte del confronto. I liguri invece hanno conquistato un prezioso pareggio, 10-10, in casa del Cus Palermo.

A dirigere l’incontro saranno i signori Bensaia e Baretta. Fischio d’inizio previsto alle ore 13:00

Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS